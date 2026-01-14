1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯³«¶È°ÊÍè¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡Ö¿´ºØ¶¶OPA¡Ê¥ª¡¼¥Ñ¡Ë¡×¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶¡Ë¤¬1·î12Æü¡¢ÊÄ´Û¤·¤¿¡£Âçºå¤ÎÂçÆ°Ì®¡¦¸æÆ²¶Ú±è¤¤¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¿´ºØ¶¶OPA¡Êº¸¡Ë¤È¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡Ò2025Ç¯11·î16Æü»£±Æ¡Ó¿´ºØ¶¶OPA¤Ï¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡ÉÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤Æ1990¡Á2000Ç¯Âå¤Þ¤ÇºÇÀ¹¤ò¸Ø¤Ã¤¿1990¡Á2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼ã¼Ô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿»þÂå