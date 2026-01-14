アメリカのトランプ政権は13日、アメリカに避難しているソマリア人の滞在を認める一時保護資格を終了すると発表しました。国土安全保障省は13日、ソマリア人に対するTPS＝一時保護資格を終了すると発表しました。TPSとは、紛争や災害などで帰国が困難な国の出身者を対象に一時的にアメリカへの滞在を認める制度で、フォックスニュースによるとTPSを利用してアメリカに滞在しているソマリア人は2471人いるということです。国土安全