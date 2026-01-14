為替市場で円安が進行しているが、今年の円は緩やかに上昇する公算が大きいとの見方も出ている。ただ、歴史的な安値圏には留まる見通しだという。 アナリストによると、円は２０２５年に最初の４カ月間は上昇したが、日銀が金利をほぼ据え置いたため、年末まで着実に下落したと指摘。アナリストは、金融政策が正常化する一方、他の主要中銀が利下げか据え置きの中で、円は上昇の余地があると見ているという。 円は今年