14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の5万4130円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては580.84円高。出来高は7411枚となっている。 TOPIX先物期近は3619.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.61ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54130