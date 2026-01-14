北海道の日高町で女性の遺体が壁の中に遺棄されていた事件で、遺体の女性は、行方不明になっていた28歳の看護師であることがわかりました。死亡したのは日高町に住む看護師の工藤日菜野さん（28）です。工藤さんは先月31日の夕方以降行方が分からなくなり、今月10日未明に日高町富川のバーの壁の中から遺体で見つかりました。工藤さんの遺体を遺棄した疑いでバーを経営する松倉俊彦容疑者（49）が既に逮捕・送検されています。工藤