俳優の高橋文哉（24歳）が、1月13日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。“怖い経験”について語った。高橋は今回、声優を務めた映画「クスノキの番人」の宣伝を兼ねて、同番組にゲスト出演。“怖い経験”について聞かれ、「この間、つい先週くらい」の出来事を話し始める。「僕、家の近くによく行くラーメン屋さんがあって。最近、全然休みがなくて行けてなくて。すごい久しぶりに行った