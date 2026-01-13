アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」のフォトブック『きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム』（KADOKAWA）が2026年5月8日（金）に発売される。 【写真】アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」 「きゅるりんってしてみて」は2021年結成、島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむの4名からなるアイドルグループ。楽曲が軒並みTiktokでバズり、代表曲はYouT