１３日のＡＢＣテレビ「相席食堂」では、「今年還暦を迎える年男の旅人が行く年男相席」企画が放送された。三重県多気町に「おはようございます」と現れ、腕相撲大会に乱入したのはボビー・オロゴン。登場するなり「これがはじまり？どうなってんの？」とロケ前に打ち合わせがなかったと、スタッフに抗議をはじめて笑わせた。スタジオの千鳥が「ボビーだ！」「おもろいからなぁ」と声をあげた。ナレーションで「６年前にいろ