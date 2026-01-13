福士蒼汰、緒形直人出演のフジテレビドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」が１３日にスタートした。元捜査一課刑事で広報課２係の係長安藤直司（緒形直人）が抱えている過去事件があることが描かれ、若き日の安藤役で俳優緒形敦（２９）が登場した。緒形直人の息子で母は仙道敦子。ネットでも話題となり「回想シーンの若い頃の安藤係長、緒形敦さんじゃなかった？」「緒形直人の過去を実の息子が演じてる？」「似てるな