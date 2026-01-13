レッドブル・ゲーエムベーハーのグローバルサッカー責任者を務めるユルゲン・クロップ氏がレアル・マドリードの指揮官就任の噂を否定した。13日、ドイツメディア『Spox』が同氏のコメントを伝えている。レアル・マドリードは12日、シャビ・アロンソ前監督との契約を双方合意の上で解除することを発表。同日、後任にはカスティージャ（Bチーム）で指揮するアルバロ・アルベロア監督の就任が発表されている。X・アロンソ前監督