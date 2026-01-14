»à»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°ä´þ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ËÌµºáÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥¨¥ó¡¦¥Æ¥¤¡¦¥°¥¨¥Ã¥ÈÈï¹ð¤Ï2024Ç¯2·î¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î¼«Âð¤Ç»à»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿³¡¦Æó¿³¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊËäÁò¤Îµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾å¹ð¼ñ°Õ½ñ¤òºÇ¹âºÛ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥¨¥ó¡¦¥Æ¥¤¡¦¥°