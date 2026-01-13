米サンフランシスコで始まったJPモルガン・ヘルスケア・カンファレンスを契機にバイオと人工知能（AI）の融合が本格的な転換点に入った。AIチップ市場の絶対強者であるエヌビディアが新薬開発分野に直接参入し、世界の製薬業界全般に波紋が広がっている。エヌビディアは12日、世界的製薬会社のイーライリリーと今後5年間に最大10億ドルを共同投資し、AI新薬開発研究所を設立すると発表した。研究所はサンフランシスコのベイエリア