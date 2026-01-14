2026Ç¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¶È³¦¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö±ÒÀ±¡×¤À¡£ Starlink¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡ÊËÜ»ï»£±Æ¡§2025Ç¯12·î¡Ë ºòÇ¯¡¢KDDI¤¬Starlink¡Ê¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯¡Ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èNTT¥É¥³¥â¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«ÊÌ¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ÈÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NTT¥É¥³¥â¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¡¢Starlink¤È¤Î·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ ¤Ä