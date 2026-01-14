¡Ú¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥êー¥º¡¿¥¨¥¤¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤¥à¿·¾¦ÉÊ¡Û 1·î14Æü Í½Ìó³«»Ï 6·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê T-23 ¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー¡§²Á³Ê 6,600±ß AOTP-34 ¥ª¥ó¥¹¥íー¥È¡§²Á³Ê 16,500±ß AOTP-35 ¥µ¥¤¥É¥¦¥§¥¤¥º¡Ê¥¢¥ë¥Þ¥À¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ë¡§²Á³Ê 6,600±ß ¡ÖT-23 ¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«&#125