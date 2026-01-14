¹â»Ô¼óÁê¤¬½°µÄ±¡²ò»¶¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢3Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞÆ­¤·¡¢½é¤á¤Æ5Ëü3000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1800±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¡¢¹â»Ô»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤È¤È¤â¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤¬ºÆ³«¤·¤¿·Á¤Ç¡¢¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÄÌ¤¸¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï5Ëü4000±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï6Ëü2000±ß¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢