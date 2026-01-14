¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û13Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ279.77¥É¥ë°Â¤Î4Ëü9310.43¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Íø±×³ÎÄê¤Î¤¿¤á¤ÎÇä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£