日本時間０時００分に米新築住宅販売件数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新築住宅販売件数（9月）00:00 予想71.0万件前回80.0万件（新築住宅販売件数) 予想71.7万件前回（新築住宅販売件数) 予想-11.3%前回20.5%（前月比) 予想-10.8%前回（前月比)