13日、日韓首脳会談が行われましたが両国が気にしているのが、やはり中国の存在です。日・中・韓の関係について整理します。◇日中関係が悪化する中、今月5日、中国の習近平国家主席は北京で、韓国の李在明大統領と会談を行いました。このとき中国側は李大統領を「国賓」として招き、異例の厚遇で迎えています。さらに、中国が韓国に対し新たなパンダの貸与に向けて協議を進めることで合意するなど中国側が韓国を取り込もう