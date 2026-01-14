¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿G7¤ÎºâÌ³Âç¿Ã²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò°ú¤­²¼¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µë¤ÏÃæ¹ñ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£·î6Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·³»öÅ¾ÍÑ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¶Ø»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£