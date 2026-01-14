1984¡Ê¾¼ÏÂ59¡ËÇ¯1·î14Æü¡¢Â¢Á°¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¾ì½ê7ÆüÌÜ¤Ç¡¢µÕËÈ¤¬²£¹ËÎ´¤ÎÎ¤¤ò³°³Ý¤±¤ÇÇË¤ê½é¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÅÚÉ¶¤ò²¼¤ê¤¿»þ¤âÂ­¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£Éã¤ÎÄá¥±Îæ¾ù¤ê¤Î¤â¤íº¹¤·¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¶âÀ±¤ÏÄï¤Î»ûÈø¤ÈÆ±¤¸7¸Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤Î10¸Ä¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£