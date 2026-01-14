中国・安徽省阜陽市で新エネルギー車（NEV）が電池切れ（電欠）を起こし、乗っていた一家5人が閉じ込められる事故があった。中国メディアの大皖新聞が12日に報じた。記事によると、11日、同市内の高速道路を走行中の新エネ車が電池切れとなり、停車した。通報を受けた警察が現場に急行したが、近くに運転手らの姿が見当たらず、近付いて車内を確認したところ、5人が閉じ込められていることが分かったという。新エネ車は電池が完全