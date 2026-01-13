»¶Êâ¤¹¤ëÊ¡Êõ¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¹Æü»£±Æ¡¢À®ÅÔ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿£Ð£á£î£ä£á£³£¶£µÄó¶¡¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ1·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼²éÎµ¿À¼ùÄÚ´ðÃÏ¤Ç¡¢»¶Êâ¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥À¤Î¡ÖÊ¡Êõ¡Ê¥Õ¡¼¥Ð¥ª¡Ë¡×¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡Êõ¤Ï2020Ç¯7·î20Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥À¡£Éã¡Ö³ÚÊõ¡Ê¥í¥Ð¥ª¡Ë¡×¤ÈÊì¡Ö°¦Êõ¡Ê¥¢¥¤¥Ð¥ª¡Ë¡×¤ÎºÇ½é¤Î»Ò¤Ç¡¢24Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¡£