¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¼¡´ü´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤ò¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬º£²Æ¤ËÀµ¼°¤Ê¿·»Ø´ø´±¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ëºÝ¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Æ±»á¤¬ºÇÍ­ÎÏ¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¸½ºß¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¯¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö