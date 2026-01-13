【ワシントン＝坂本幸信】米労働省が１３日発表した２０２５年１２月の消費者物価指数の上昇率は、前年同月比２・７％だった。１１月から横ばいで、市場予想通りだった。依然としてインフレ（物価上昇）が続くが、トランプ政権の高関税政策による押し上げは限定的となっている。車社会の米国で家計に与える影響が大きいガソリンは３・４％の下落となり、２か月ぶりにマイナスとなった。食品の上昇率は３・１％で、伸びが拡大し