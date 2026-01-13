アメリカのトランプ大統領はイランと取引を行う国に対し、25％の関税を課すと表明しました。この措置は「最終決定」で、「即時、発効する」としています。一方、イランのアラグチ外相は「我々は戦争を望んでいないが、完全に備えている」と言及しました。イランと取引をしている国からの輸入品に、25％の「二次関税」を課す意向を表明したトランプ氏。イランへの軍事介入も排除しない姿勢を示していて、まずは経済的な圧力を一段と