元ＤｅＮＡヘッドコーチで野球評論家の高木豊氏が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに新規投稿。国内ＦＡ権を行使したソフトバンク・東浜巨投手、楽天・辰己涼介内野手、海外ＦＡ権を行使した則本昂大投手の去就について語った。３人は年が明けても移籍先が決まっておらず「普通はどことの交渉があったとか接触があったとか聞こえてくるんだけど、まったく聞こえてこない。珍しいケースだよな」と高木氏。ただ、則本につ