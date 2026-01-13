富士通クライアントコンピューティング（FCCL）はビットランドと協業し、誰でも簡単にAIを活用できる新サービス「FMV AI Plus+」を1月21日より提供開始すると発表した。初心者でも使いやすいUI／UXを備え、最先端のAIを日本語で簡単に活用できる点が特徴となる。利用イメージ「FMV AI Plus+」は、FCCLが提供するAIのオールインワン型サブスクリプションサービス。AIを活用したい内容シーンに応じてカード形式で使い方を提案し、指