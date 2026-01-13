◆プロボクシング▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦●王者・石井渡士也（９回ＴＫＯ）同級１位・池側純〇（１３日、東京・後楽園ホール）日本スーパーバンタム級タイトルマッチで挑戦者の同級１位・池側純（２７）＝角海老宝石＝が王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝を９回１分５８秒ＴＫＯで下し、新王者に輝いた。戦績は池側が９勝（３ＫＯ）１敗３分け、石井が１０勝（７ＫＯ