ピボット分析東京時間（23:01現在） ドル円 現値158.86高値159.05安値157.90 160.46ハイブレイク 159.75抵抗2 159.31抵抗1 158.60ピボット 158.16支持1 157.45支持2 157.01ローブレイク ユーロ円 現値185.39高値185.54安値184.26 187.15ハイブレイク 186.34抵抗2 185.87抵抗1 185.06ピボット 184.59支持1 183.78支持2 183.31ローブレイク