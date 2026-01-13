各国の長期金利（NY時間09:01）（日本時間23:01）（%） 米2年債 3.532（-0.002） 米10年債4.177（+0.002） 米30年債4.832（+0.005） ドイツ2.859（+0.018） 英国4.390（+0.017） カナダ3.412（+0.013） 豪州4.708（+0.005） 日本2.166（+0.077） ※米債以外は10年物