きょうの為替市場、ドル円は買いが加速しており、一時１５９円台まで上げ幅を拡大している。先ほど発表の１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数は２．７％と予想通りの内容だったものの、コア指数が２．６％と予想を下回ったことで、為替市場はドル安の反応を強めた。ドル円も１５８．６０円付近に下落したが、一時的な反応に留まっている。ＦＲＢの利下げ見送りとの見方に変化はない。