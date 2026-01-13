¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯»á(44)¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï2006Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¹Ç¯¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤ÎÃæÈ×¤ò»Ù¤¨¤¿¥¯¥é¥Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ì¡¦¥°¥ó¥Ê¡¼¡¦¥¹¡¼¥ë¥·¥ã¡¼¥ë¸µ´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¸å¤Ë»ÃÄê´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£22Ç¯10·î¤«¤éºòÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤Ï¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥é¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ