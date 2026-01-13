ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th山口シネマ杯」は13日の4日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。中嶋健一郎（36＝三重）が準優勝戦9Rを2コースから差して優勝戦進出一番乗り。前半3Rでは5コース捲り差しを決めて、この日連勝となった。「前半はまだ微妙だったけど、その後にまたペラを叩いて、後半は全部の足が良かった」3日目は予選トップ通過を逃