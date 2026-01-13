世界銀行の成長率見通し【ワシントン共同】世界銀行は13日公表の最新の世界経済見通しで、2026年の世界全体の成長率を2.6％と予測した。昨年6月時点から0.2ポイントの上方修正。金融緩和や財政拡張策が成長を下支えすると分析した。米国経済の堅調さも反映させた。日本は25年の1.3％成長から、26年は0.8％に減速するとの試算を維持した。外需低迷が要因だ。27年の世界の成長率は2.7％とした。この2年間の成長は安定を維持する