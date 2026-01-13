前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏が１３日、自身のインスタグラムを更新。「シンガポールのパンダ！ヨ・ロ・シ・ク！！」と記し、柵の向こうにいるパンダとの２ショットなどを投稿した。フォロワーからは「素敵すぎ癒され元気を頂きました」「番長、シンガポールでパンダに会えたんですね〜」「お休みでしょうか？ゆっくり休んでくださいませ」「パンダ！！」「楽しんでください」「めっちゃ可愛いですね」などとコメントが