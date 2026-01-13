昨年12月にデビューしたばかりの9人組女性アイドルグループ、MORE STARの遠藤まりん（18）山本るしあ（18）森田あみ（17）が13日、東京ディズニーランド＆シーで14日から行われる特別イベントのプレスプレビューを体験した。アトラクションでは「タワー・オブ・テラー」や「イッツ・ア・スモールワールド」の期間限定版も体験した。山本は「絶叫系は大好きで、タワテラは修学旅行で10回乗りました！」と明かし「特別版は動きが細か