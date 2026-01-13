FRUITS ZIPPERらが所属するアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から昨年12月にデビューしたばかりの9人組女性アイドルグループ、MORE STARの遠藤まりん（18）山本るしあ（18）森田あみ（17）が13日、東京ディズニーランド＆シーで14日から行われる特別イベントのプレスプレビューを体験し、夢の国と一体となった“WITH KAWAII”を提唱した。ナビゲーター役の俳優近藤雄介（33）と共にディズニーランドでは、スペ