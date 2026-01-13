竹内涼真、井上真央出演のテレビ朝日ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」が１３日にスタートした。岩本万季子（井上真央）の息子が万引きしたとして、万季子を呼び出して粘着質に詰め寄って金を要求したスーパー「スマイルサクマ」の店長が、その後に遺体で発見された。ネットでも「店長気持ち悪すぎる」「あの店長、キモすぎる」「胸糞」「もう殺されてる」と怪演が話題となったのは、俳優小柳友（３７）。父はブラ