フジテレビ系ドラマ『東京P.D.警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第1話が13日に放送され、緒形敦が出演することが明かされた。父・緒形直人が演じる役柄の若い頃の役で登場する。緒形敦今作は、警視庁の広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。緒形直人は、広報課２係の係長・安藤直司役で出演している。緒形敦は、安藤が広報