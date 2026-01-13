バンダイは、2026年期間限定上映予定Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』より、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー 特別版」(Blu-ray14,300円、DVD13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月13日16時より予約を受け付ける。2027年7月発送予定。2027年7月発送予定「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー 特別版」(Blu-ray14,3