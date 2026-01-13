Insta360は1月13日、USB Webカメラの新機種「Insta360 Link 2 Pro」「Insta360 Link 2C Pro」を発表した。1/1.3インチの大型センサーを搭載して画質を高めたほか、AIノイズリダクションにより周囲が騒がしい状況でもクリアな音声を相手に伝えられる。会議の音声をもとに、AIが議事録や要点を自動で作成する機能も搭載した。価格は、電動2軸ジンバル搭載のInsta360 Link 2 Proが42,800円、固定式のInsta360 Link 2C Proが34,500円。