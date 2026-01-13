ドル売り反応、米コアＣＰＩ前年比が+２．６％と予想下回る伸び＝ＮＹ為替 １２月米消費者物価指数は前年比+２．７％と前回および市場予想と同水準だった。一方、コア前年比は＋２．６％と前回と同水準となり、市場予想+２．７％をわずかに下回った。この結果を受けて市場では米債利回り低下とともにドル売りの反応が広がっている。ドル円は158.90付近から158.60付近へと下落。ユーロドルは1.1650付近から1.1670台へと