【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比66銭円安ドル高の1ドル＝158円74〜84銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1658〜68ドル、185円18〜28銭。高市早苗首相が衆院を解散する意向を固めたと伝わり、積極財政が加速して日本の財政状況が悪化するとの懸念から円売りドル買いが強まった。朝方の米消費者物価指数（CPI）の発表後に一時的に円買いドル売りが進む場面もあった。