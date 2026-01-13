NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』で弁護士・小野崎乃亜役を務める鳴海唯のコメントが到着した。 参考：鳴海唯が朝ドラに帰ってきた！『あんぱん』ギャップが魅力の琴子役で意識した点とは？ 本作は、『宙わたる教室』の制作スタッフが新たに挑む法廷ヒューマンドラマ。ある事件をきっかけに東京の大手法律事務所を辞め、前橋にやってきた弁護士・小野崎乃亜（鳴海唯）。刑事事件における起訴有罪率99.9%の壁に挑