Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î³¥¸¶°¥¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤­¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿µ­»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£µ­»ö¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³¥¸¶°¥¤ÎÅÐ¾ì¤ò¸«¤¿»þ¡¢Èà½÷¤Ï¤¿¤À¤ÎÁÈ¿¥¤Î»¦¤·²°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1¡¢2ÏÃÄøÅÙ¤Ç¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤«Æ¨Ë´¤¹¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤ÎÍÑ°Õ¤·¤¿Å¸³«¤ÏÍ½ÁÛ¤ò´°Á´¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ø¹õ¤ÎÁÈ¿¥¤«¤éÍè¤¿½÷ Âç