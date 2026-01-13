俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）の第1話が、13日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…第1話は、“定職なし、貯金なし、彼氏なし”の崖っぷちアラサー女子・汐川未来（志田未来）。俳優という夢を追い、かつての恋人・吉沢将生（塩野瑛久）が率いる劇団「アルバトロス」での活動と、バイ