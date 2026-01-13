【ブリュッセル共同】スイスの世界経済フォーラム（WEF）は13日、トランプ米大統領がスイス東部ダボスで開かれるWEF年次総会（ダボス会議）に出席すると発表した。昨年はオンラインで参加しており、現地での出席は6年ぶり。