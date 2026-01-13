¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµîÇ¯12·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î¿­¤ÓÎ¨¤Ï2.7¡ó¤Ç¡¢»öÁ°¤Î»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Î·î¤ÈÈæ¤Ù¤¿¿­¤ÓÎ¨¤â²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Ï·ÐºÑ»ØÉ¸¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¿µ½Å¤ËÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£