¥¤¥é¥ó³ÆÃÏ¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ç¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï13Æü¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤È¼£°ÂÉôÂâ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2000¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÏÀè·î¤«¤éÊª²Á¹â¤Ê¤É¤Ø¤Î¹³µÄ¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½À¯¸¢¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï13Æü¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö¿Í¤È¥Ç¥â¤òÄÃ°µ¤¹¤ë¼£°ÂÉôÂâ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2000¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢OHCHR¡á¹ñÏ¢¿Í¸¢¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê