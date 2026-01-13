フリーキャスターの久米宏さんが亡くなったことを受け、ＴＢＳ時代の９期後輩だったフリーアナウンサー・生島ヒロシが１３日、デイリースポーツの取材に応じた。大先輩の急逝を悼み、近況や直接学んだ“久米イズム”について明かした。◇◇とても足元には及びませんけど本当に天才です。ショックですね。去年の暮れにＴＢＳ時代にお世話になった先輩から「久米はもう腰痛で、歩いてる姿がおじいちゃんだったぞ」と言われ